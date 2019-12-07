Гончарук рассказал о встрече с крупнейшими украинскими бизнесменами

Премьер считает, что они должны "делать все от них зависящее, чтобы страна начала расти".

Гончарук рассказал о встрече с крупнейшими украинскими бизнесменами
Алексей Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал ведение бизнеса в Украине со всеми крупнейшими украинскими бизнесменами. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Гончарук рассказал, что проводил встречи с Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Юрием Косюком и другими крупными бизнесменами.

"Все крупные игроки, по моему мнению, должны делать все от них зависящее, чтобы страна начала расти, потому что их активы от этого только увеличатся", - сказал премьер-министр.

При этом он отметил, что во время встреч не обсуждался вопрос отстаивания чьих-либо интересов.

"У меня ни разу не было ощущения, что мне пытаются "вкрутить" какого-то человека, который является "смотрящим" или представляет чьи-то интересы", - сказал Гончарук.

Напомним, в июне сообщалось, что президент Владимир Зеленский договорился с бизнесменами о финансировании ряда проектов. Глава государства рассчитывал на помощь крупного бизнеса в восстановлении Донбасса. В частности, по словам президента, в инфраструктуру Донбасса будет вкладываться Коломойский.



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