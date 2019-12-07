В Киеве накануне "нормандской встречи" состоится пять массовых акций

Улицы столицы будут патрулировать три тысячи правоохранителей.

В Киеве накануне "нормандской встречи" состоится пять массовых акций
Фото: Макс Требухов

В Киеве накануне встречи в нормандском формате, 8 и 9 декабря, состоится пять массовых акций. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Поступило четыре сообщения и одна информация из интернета от граждан и организаций, которые планируют провести 8 и 9 декабря акции в центральной части столицы. Заявленное организаторами количество их участников составляет несколько десятков тысяч человек", - говорится в сообщении.

В связи с этим к охране безопасности в Киеве привлекут три тысячи правоохранителей: полицейских, нацгвардейцев, спасателей, взрывотехников и кинологов.

В МВД подчеркнули, что провели встречи с организаторами акций.

Отмечается, что Крещатик будет открыт для проезда транспорта.

Ранее "Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря, чтобы "продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину".

Также сообщалось, что перед "нормандским саммитом" в субботу Зеленский проведет закрытое заседание СНБО.

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Париже 9 декабря.

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