На Донбассе произошло 14 обстрелов, двое бойцов ВСУ получили травмы

Боевики четыре раза открывали огонь возле Луганского.

На Донбассе произошло 14 обстрелов, двое бойцов ВСУ получили травмы
Фото: Макс Левин

В пятницу, 6 декабря, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" роSSийские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов: дважды вблизи Авдеевки, у Водяного, Павлополя, Николаевки, Новогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано восемь вражеских обстрелов: дважды неподалеку Новолуганского, четыре раза у Луганского, в районе Троицкого и Крымского.

В пятницу, 6 декабря, боевые травмы получили двое военнослужащих Объединенных сил.

С начала субботы роSSийские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в четверг оккупанты устроили мощный обстрел на Донбассе, произошло 23 взрыва.

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