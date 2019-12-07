Боевики отдали тело бойца Дмитрия Каплунова через неделю после гибели

Представители так называемой "ДНР" передали Украине тело погибшего неделю назад сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова. Об этом сообщил народный депутат и ветеран Роман Костенко в Facebook.

"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия! Давайте похороним воина и разберемся, почему его тело оказалось в руках врагов", - написал нардеп.

Боевики неделю отказывались отдавать тело погибшего.

Каплунов погиб 1 декабря во время выполнения боевого задания в так называемой "серой зоне" вместе со своим сослуживцем Денисом Волочаевым. Они пытались предотвратить попытку диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС.

3 декабря президент Владимир Зеленский присвоил им звание Героя Украины посмертно.