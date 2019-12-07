РоSSия блокирует попытки ОБСЕ заявить об агрессии против Украины, - США

Соединенные Штаты серьезно обеспокоены относительно невыполнения РФ обязательств в рамках ОБСЕ.

РоSSия блокирует попытки ОБСЕ заявить об агрессии против Украины, - США
Фото: Макс Левин

РоSSия блокирует любые попытки государств-участников ОБСЕ заявить Совету министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о роSSийской агрессии против Украины.

Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ посол Джеймс Гилмор, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты серьезно обеспокоены относительно невыполнения некоторыми государствами своих обязательств в рамках ОБСЕ. По сути, есть только одно государство - РоSSия - которая несет главную ответственность за неспособность продвинуться в выполнении положений Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии", - заявил он на пресс-конференции по результатам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

Дипломат добавил, что РоSSия не выполняет положения Хельсинкского акта, проявляя агрессию против Украины, Грузии, нарушает права человека и тому подобное. Это, в частности проявляется блокировкой заявлений относительно Украины, ведь РоSSия пользуется принципом консенсуса в Организации и не дает другим участникам высказаться и осудить нарушения международного порядка.

"И мы это наблюдаем каждый год здесь, на Совете министров ОБСЕ. РоSSия блокирует любые попытки других государств-участников сделать заявление по Украине. Так же РоSSия блокирует любые усилия ОБСЕ по созданию украинско-роSSийской наблюдательной миссии на границе, которая предотвратила бы незаконную перевозку боеприпасов или незаконную контрабанду через границу", - заявил Гилмор.

Как сообщалось, делегация РоSSии в ОБСЕ потребовала исключить из декларации встречи министров все вопросы, связанные с Крымом.

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