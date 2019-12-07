Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"

Американские СМИ активно обсуждают визит личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Киев для съемок документального сериала для телеканала республиканцев OAN.

Голос Америки отмечает, что визит Джулиани в Киев стал неожиданностью как для Украины, так и для американских журналистов.

"Казалось бы, в самый разгар процедуры импичмента, в которой личный адвокат Дональда Трампа играет одну из центральных ролей, он должен держаться подальше от любых контактов с Украиной. Ведь именно в этом его и обвиняют: в организации канала коммуникации с украинскими чиновниками, чтобы найти компромат на политических оппонентов президента Трампа. Впрочем, похоже, Руди Джулиани решил действовать по-другому", - говорится в публикации.

Известно, что для сбора доказательств о том, что "вся процедура импичмента - один большой фарс", Джулиани встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, с действующими депутатами Рады Александр Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

Основной акцент американские медиа делают на том, с кем именно встречался адвокат Трампа. "Джулиани находится в Киеве с миссией "уничтожить" рассказ демократов об импичменте. Но судя по сомнительному набору украинских персонажей, с которыми он встречается, любая информация, которую он пытается накопать, вероятно будет очень неопределенной", - пишет BuzzFeed.

CNN характеризует украинских "друзей Джулиани" так: "Деркач и Дубинский имеют подозрительные политические мотивы. Они являются политически маргинальными фигурами, которые публично продвигали расследования теории, что Украина вмешивалась в выборы президента США в 2016 году в пользу демократов. Телиженко, в свою очередь, также продвигал эту развенчанную теорию заговора".

Также американские СМИ вспоминают о том, что Юрия Луценко, Виктора Шокина и Константина Кулика неоднократно обвиняли в коррупции, и именно они помогали Джулиани составлять обвинения против Джо Байдена и его сына.

Bloobmerg проводит параллели с другим визитом. Издание пишет, что поездка Джулиани в Украину происходит одновременно с официальным визитом в Киев и.о. помощника госсекретаря США Филиппа Рикера.

"В то время, когда Джулиани встретился с бывшим генпрокурором Луценко, которого в отчете об импичменте Палаты представителей обвиняют в коррупции, - Рикер виделся с Русланом Рябошапкой, новым генпрокурором Зеленского, чтобы обсудить изменения в правоохранительных структурах страны".