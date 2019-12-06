В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время

Украинская армия переходит на j-strucrure, которая соответствует натовским стандартам.

В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Алина Фролова
Фото: mip.gov.ua

Структура Вооруженных сил Украины будет изменена в ближайшее время. Соответствующий указ вступит в силу с 7 декабря.

Об этом заместитель министра обороны Украины Алина Фролова заявила в эфире hromadske.

"Мы переходим на так называемую j-strucrure, которая соответствует натовским стандартам. Это разграничение функций внутри Вооруженных сил на функции генерирования и применения. То есть условно подразделения, которые должны генерировать, то есть обучать персонал, обеспечивать вооружением, распределяют все это. А есть люди, которые отвечают за применение, то есть те, которые собственно воюют", - пояснила Фролова.

По ее словам, сейчас все эти функции перемешаны.

"Такое изменение дает транспарентность процессов, прозрачность. То есть мы понимаем, кто за что отвечает. Кроме того, должность начальника Генштаба будет разделена на два компонента. Она будет разделена на главнокомандующего и на начальника Генерального штаба. Начальник Генштаба будет отвечать за обеспечение, а главнокомандующий - это главный военный страны", - рассказала заместитель главы Минобороны.

В то же время, Фролова отметила, что следующей задачей будет изменение самого министерства, поскольку "структура устарела и не отвечает современным вызовам".

Напомним, выступая на торжественном собрании по случаю 28-летия Вооруженных сил Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится приближать армию к стандартам НАТО не на словах, а на деле.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Во французских Альпах нашли базу роSSийских шпионовВо французских Альпах нашли базу роSSийских шпионов
Героя Украины Межевикина признали несоответствующим должности замначальника управления воинской частиГероя Украины Межевикина признали несоответствующим должности замначальника управления воинской части
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подписал закон об изменении воинских званийЗеленский подписал закон об изменении воинских званий
Боевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую областьБоевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую область
МИУ пообещало в ближайшее время решить судьбу главы "Укрзализныци"МИУ пообещало в ближайшее время решить судьбу главы "Укрзализныци"
В США заявили, что "ЧВК Вагнера" и армия РФ "невероятно дестабилизируют ситуацию" в ЛивииВ США заявили, что "ЧВК Вагнера" и армия РФ "невероятно дестабилизируют ситуацию" в Ливии
Кабмин уволил замминистра инфраструктуры из-за переписки с пранкеромКабмин уволил замминистра инфраструктуры из-за переписки с пранкером
В Кремле заявили о переговорах по возвращению оборудования с разграбленных украинских кораблейВ Кремле заявили о переговорах по возвращению оборудования с разграбленных украинских кораблей
ГБР вручило подозрение поставщику бронежилетов для Минобороны (обновлено)ГБР вручило подозрение поставщику бронежилетов для Минобороны (обновлено)
ГБР вручило подозрение владельцу компании, выпускавшей бронежилеты, из-за которых арестовали чиновников Минобороны, - журналистГБР вручило подозрение владельцу компании, выпускавшей бронежилеты, из-за которых арестовали чиновников Минобороны, - журналист
Спецкомиссия Минобороны дополнительно проверила бронежилеты "Корсар"Спецкомиссия Минобороны дополнительно проверила бронежилеты "Корсар"
Министр инфраструктуры инициировал отставку своего зама из-за ее переписки с пранкеромМинистр инфраструктуры инициировал отставку своего зама из-за ее переписки с пранкером
Последние новости
Подгружаем последние новости