В Германии начато расследование "дела Скрипалей"

Агенты роSSийского ГРУ в 2014 году провели три дня в районе Франкфурта-на-Майне.

В Германии начато расследование
Фото: news.met.police.uk

Предполагаемые сотрудники ГРУ, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов, возможно, в 2014 году провели три дня в районе Франкфурта-на-Майне.

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное управление уголовной полиции ФРГ ведут расследование против предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба РФ, известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщило немецкое издание Spiegel, передает DW.

Согласно полученной журналистами информации, предполагаемые агенты роSSийской военной разведки в 2014 году провели три дня в Германии, остановившись в районе Франкфурта-на-Майне. Кроме того, в немецком издании и расследовательской платформе Bellingcat полагают, что командир секретного подразделения ГРУ 29155, вероятно, имел контакты в ФРГ. Эту группу связывают как с покушением на Скрипалей, так и с другими нападениями на противников Кремля в Европе.

В частности, немецкие следственные органы проверяют подозрения в возможной причастности государственных органов РоSSии или Чечни к организации убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, застреленного 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Убийца был задержан. Им оказался мужчина с роSSийским паспортом на имя Вадима Соколова.

3 декабря портал журналистских расследований The Insider сообщил, что "Вадим Соколов" - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого РоSSия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

6 декабря The Insider обнародовал вторую часть расследования о Красикове. Утверждается, что он служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и вместе с двумя напарниками по "Вымпелу" участвовал еще как минимум в двух заказных убийствах - в Москве и Костомукше.

Напомним, бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта 2018 года. Они едва остались в живых, и их нынешнее местопребывание держится в тайне. Лондон обвиняет Москву в организации покушения, Москва категорически отвергает эти обвинения.

В сентябре британская полиция назвала имена и показала фото подозреваемых в отравлении - граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным британских властей, они являются сотрудниками Главного разведуправления РФ, а их имена - не настоящие.

26 сентября 2018 исследовательская группа Bellingcat и роSSийское издание The Insider в совместном расследовании сообщили, что под фамилией Боширов скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига.

8 октября того же года они же сообщили, что Александр Петров оказался офицером ГРУ Александром Мишкиным.

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