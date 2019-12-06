Гончарук анонсировал обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в 2021

Украину интересует так называемый промышленный безвиз.

Гончарук анонсировал обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в 2021
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом он заявил во время совместного пресс-брифинга с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом МакАллистером в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Вторым важным заданием является обновление Соглашения об ассоциации, которое должно состояться в 2021 году. Мы сейчас внимательно изучаем все пункты этого соглашения для того, чтобы вместе с нашими коллегами сделать его максимально эффективным, удобным и успешным для обеих сторон", - сказал украинский премьер.

По его словам, украинское правительство сделает все от него зависящее, чтобы следующий год был максимально амбициозным, максимально успешным для Украины с точки зрения европейской интеграции.

"В частности, нас, конечно, интересует так называемый промышленный безвиз - ACAA agreement - договоренности, которые позволят нашему бизнесу свободно торговать с европейским коллегами", - отметил глава правительства.

Также Гончарук анонсировал, что на 28 января следующего года запланировано проведение Совета ассоциации - первая встреча в Брюсселе на уровне новоназначенных премьер-министра, правительства и главы Еврокомиссии.

Напомним, Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС в полном объеме вступило в силу с 1 сентября 2017 года. С 2014 года СА работало во временном режиме. Украина в рамках имплементации СА должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле товарами, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.

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