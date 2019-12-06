Зеленский не собирается вести прямые переговоры с боевиками

"Напрямую президент с ними не разговаривает и не будет разговаривать".

Зеленский не собирается вести прямые переговоры с боевиками
Фото: телеканал "Украина"

Президент Владимир Зеленский не собирается вести прямые переговоры с боевиками. В то же время он подчеркнул, что они участвуют в работе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

"Украина не разговаривает с боевиками. Но вы должны понимать, как это происходит все эти пять лет, как происходят разговоры в трехсторонней группе. Там присутствуют Украина, РоSSия, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий. То есть они там есть. Напрямую президент с ними не разговаривает и не будет разговаривать", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что в ТКГ должны присутствовать не только представители с оккупированных районов Донбасса, но и те, кто уехали оттуда.

"В трехсторонней группе у нас должны быть представители Донбасса, которые переехали в Киев, другие города. Если говорят: разговаривайте с жителями оккупированных территорий, вы не знаете, что им нужно. Так давайте разговаривать со всеми, пусть уехавшие приедут в Минск и тоже сядут за стол, почему они переехали, что произошло?" - сказал Зеленский.

Напомним, что министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что на "нормандском саммите" Украину будут подталкивать к прямому диалогу с ОРДЛО.

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