Зеленский подтвердил двустороннюю встречу с Путиным в Париже

"Я нормальный человек, я не продаю нашу страну".

?Зеленский подтвердил двустороннюю встречу с Путиным в Париже
Фото: канал "Украина"

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в рамках саммита "нормандской четверки" у него будет двусторонняя встреча с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

"Да, двусторонние встречи будут у всех президентов", - сказал он в эфире телеканала "Украина".

Зеленский снова подчеркнул, что личная встреча с Путиным позволит ему точно понять, хотят ли русские войны.

"Я человек очень сенситивный. Мы разговаривали с президентом РоSSийской Федерации, когда разговаривали о моряках, по телефону. Но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека и хочу привезти с "нормандии" понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я это точно смогу понять за столом", - сказал президент Украины.

Он добавил, что не боится встречи с Путины, но боится безрезультатных переговоров.

"Я нормальный человек, я не продаю нашу страну", - подчеркнул он.

Напомним, что последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность решил, что должен встретиться с Владимиром Путиным ради мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября в Париже, но РоSSия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

После долгих переговоров стороны договорились о встрече 9 декабря.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Во французских Альпах нашли базу роSSийских шпионовВо французских Альпах нашли базу роSSийских шпионов
Нидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче ЦемахаНидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче Цемаха
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский рассказал, чего ожидает от "нормандской встречи"Зеленский рассказал, чего ожидает от "нормандской встречи"
Зеленский не собирается вести прямые переговоры с боевикамиЗеленский не собирается вести прямые переговоры с боевиками
Зеленский наградил бойцов ООС и дал почетные названия воинским частямЗеленский наградил бойцов ООС и дал почетные названия воинским частям
Зеленский присвоил Хомчаку звание генерал-полковникаЗеленский присвоил Хомчаку звание генерал-полковника
Зеленский озвучил идею "муниципальной стражи" из НГУ, ОБСЕ и представителей ОРДЛОЗеленский озвучил идею "муниципальной стражи" из НГУ, ОБСЕ и представителей ОРДЛО
Зеленский встретился с бывшими студентами, которых избил "Беркут" на ЕвромайданеЗеленский встретился с бывшими студентами, которых избил "Беркут" на Евромайдане
Зеленский наградил орденами Сергея Притулу и Тараса ТополюЗеленский наградил орденами Сергея Притулу и Тараса Тополю
Зеленский стал первым президентом Украины на обложке Time
Зеленский: Украина стремится приближать армию к стандартам НАТО не на словах, а на делеЗеленский: Украина стремится приближать армию к стандартам НАТО не на словах, а на деле
Зеленский: после достижения мира развитие армии останется приоритетомЗеленский: после достижения мира развитие армии останется приоритетом
Последние новости
Подгружаем последние новости