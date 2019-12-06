?Зеленский подтвердил двустороннюю встречу с Путиным в Париже

"Я нормальный человек, я не продаю нашу страну".

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в рамках саммита "нормандской четверки" у него будет двусторонняя встреча с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

"Да, двусторонние встречи будут у всех президентов", - сказал он в эфире телеканала "Украина".

Зеленский снова подчеркнул, что личная встреча с Путиным позволит ему точно понять, хотят ли русские войны.

"Я человек очень сенситивный. Мы разговаривали с президентом РоSSийской Федерации, когда разговаривали о моряках, по телефону. Но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека и хочу привезти с "нормандии" понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я это точно смогу понять за столом", - сказал президент Украины.

Он добавил, что не боится встречи с Путины, но боится безрезультатных переговоров.

"Я нормальный человек, я не продаю нашу страну", - подчеркнул он.

Напомним, что последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность решил, что должен встретиться с Владимиром Путиным ради мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября в Париже, но РоSSия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

После долгих переговоров стороны договорились о встрече 9 декабря.