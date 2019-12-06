В Богдановке демонтировали последние фортификационные сооружения

На участке разведения №3 в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области закончился демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, всего было демонтировано 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений.

Кроме того, спасатели изъяли 244 взрывоопасных предмета.

Отмечается, что 7 декабря начнется верификация представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств.

Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9 ноября началось разведение сил и средств. 11 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском.

11 ноября в штабе ООС сообщили о завершении практической части отвода сил и средств на участке Богдановка-Петровское.

13 ноября началось разминирование территорий на этом участке разведения войск. Планировалось, что на этот процесс уйдет до семи суток. 21 ноября разминирование в Петровском завершилось и начался демонтаж фортификационных сооружений.

Как сообщалось, разведение сил на Донбассе стало последним шагом к встрече в нормандском формате.

Саммит лидеров "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.