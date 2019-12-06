Украина и РоSSия проводят в Вене переговоры по газу, - Минэнерго РФ

"Газпром", "Нафтогаз" и оператор газотранспортной системы Украины проводят в Вене переговоры по газу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу Минэнерго РФ Александра Новака.

На вопрос, на каком уровне в данный момент проходят переговоры по газу в Вене, он сказал: "На уровне корпораций". «Газпром», «Нафтогаз» и оператор газотранспортной системы Украины. Сейчас они обсуждают на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке", - добавил министр.

Напомним, "Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд. Слушания в Амстердаме о принудительном взыскании с роSSийского "Газпрома" $3 млрд в исполнение решения Стокгольмского арбитража прошли в пользу Украины. Ожидаемая дата вынесения решения - 25 февраля 2020.