Украина и РоSSия проводят в Вене переговоры по газу, - Минэнерго РФ

В переговорах задействованы Газпром, Нафтогаз и оператор ГТС Украины.

Украина и РоSSия проводят в Вене переговоры по газу, - Минэнерго РФ
Фото: money.cnn.com

"Газпром", "Нафтогаз" и оператор газотранспортной системы Украины проводят в Вене переговоры по газу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу Минэнерго РФ Александра Новака.

На вопрос, на каком уровне в данный момент проходят переговоры по газу в Вене, он сказал: "На уровне корпораций". «Газпром», «Нафтогаз» и оператор газотранспортной системы Украины. Сейчас они обсуждают на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке", - добавил министр.

Напомним, "Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд. Слушания в Амстердаме о принудительном взыскании с роSSийского "Газпрома" $3 млрд в исполнение решения Стокгольмского арбитража прошли в пользу Украины. Ожидаемая дата вынесения решения - 25 февраля 2020.

15 ноября Владимир Зеленский подписал закон о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга). Анбандлинг "Нафтогаза" - это необходимое условие для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.

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