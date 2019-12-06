Погибший в 2016 году комбат Андрей Жук получил звание героя Украины

Погибший в 2016 году комбат Андрей Жук получил звание героя Украины
Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание героя Украины майору Андрею Жуку (позывной Маугли), который погиб 27 мая 2016 года на Донбассе.

Об этом говорится в указе №880/2019 от 4 декабря.

Звание присвоено за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Майор Жук погиб в результате попадания в засаду диверсантов вблизи села Новогнатовка под Волновахой. Он был командиром 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

До 2014 года служил пограничником, а с началом боевых действий на Донбассе вступил в Вооруженные силы Украины.

В 2016 году посмертно получил орден Богдана Хмельницкого І степени.

Летом 2019 года ему установили памятник возле Волновахи.

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