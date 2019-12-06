Гончарук: для отставок в Кабмине нет оснований

Премьер считает, что прошло еще слишком мало времени.

Гончарук: для отставок в Кабмине нет оснований
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что по результатам первых четырех месяцев работы правительства не оснований для отставок. Об этом премьер рассказал в интервью РБК-Украина.

Он считает, что для того, чтобы сделать какие-то выводы должно пройти больше времени, минимум полгода.

"Деятельность каждого из министерств нужно оценивать за адекватный период, по моему мнению, это минимум полгода. Могут быть отдельные политические заявления, почти каждого из наших министров атакует какая-то группа, интересы которой затрагивает его деятельность", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, в эфире "Сніданку з 1+1" Алексей Гончарук анонсировал принятие решения о смене руководства "Укрзализницы". Он считает, что работники предприятия жалуются на "дикую коррупцию", так как менеджмент "занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в "Укрзализныце". Так он прокомментировал то, что протестующие обвинили директора УЗ Евгения Кравцова в коррупции.

После этого в "Укрзализныце" признали наличие "коррупционных факторов". Директор по вопросам закупок "УЗ" Сергей Довгаленко отметил, что компания признала это в своей стратегии закупок. Ее стратегия предусматривает развитие структуры категорийного менеджмента для обеспечения единого центра ответственности за процесс "от заказа до оплаты".

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