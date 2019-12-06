Рада намерена изменить закон о физкультуре и спорте

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2077 о внесении изменений в закон о физической культуре и спорте, от деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта. Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

За принятие законопроекта за основу проголосовало 279 народных депутатов.

Документ предполагает дополнить действующий закон "О физической культуре и спорте" рядом новых норм, касающихся, прежде всего, деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта.

В частности, согласно этим дополнениям, Спортивный студенческий союз Украины и Украинская федерация ученического спорта смогут представлять Украину в международных спортивных организациях, на Всемирных универсиадах и Гимназиадах, других международных спортивных соревнованиях, организовывать и проводить на территории Украины всеукраинские и международные спортивные мероприятия, а также получать финансовую поддержку за счет средств госбюджета как общественные организации физкультурно-спортивной направленности в соответствии с законом.

Напомним, сегодня, 6 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0858 о противодействии земельному рейдерству.