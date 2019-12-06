Украина, ДР Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали стали мировыми лидерами по заболеваемости корью

В 2018 году от кори умерло более 140 тыс. человек.

Украина попала в пятерку стран мира с наибольшей заболеваемостью корью.

Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По оценкам ВОЗ, в 2018 году от кори умерли более 140 тыс. человек. Отмечается, что причиной их смерти стал резкий рост заболеваемости корью во всем мире, вызванный целым рядом вспышек во всех регионах. Большинство случаев с летальным исходом приходится на детей в возрасте младше 5 лет.

Для младенцев и детей самого раннего возраста заражение корью наиболее опасно, поскольку может привести к таким осложнениям, как пневмония и энцефалит, а также к пожизненной инвалидности в результате необратимых поражений головного мозга, слепоты или потери слуха.

"Откровенно говоря, смерть любого ребенка от такой предотвращаемой вакцинами болезни, как корь, вызывает возмущение и говорит о коллективной неспособности защитить наиболее уязвимых детей мира, - отметил гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус. - Ради спасения жизней мы должны заботиться о том, чтобы преимущества вакцин были доступны каждому, а для этого необходимо выделять ресурсы на развитие иммунизации и качественной медицинской помощи как права каждого человека".

В ВОЗ подчеркнули, что корь можно предотвратить путем вакцинации. Однако уже почти десятилетие показатели вакцинации в мире остаются на прежнем уровне. Согласно оценкам ВОЗ и ЮНИСЕФ, в 2018 году службы плановой вакцинации в странах обеспечили первой дозой коревой вакцины 86% детей во всем мире, охватив второй рекомендованной дозой менее 70% детей.

Нынешние показатели охвата вакцинацией в мире не позволяют предупреждать вспышки кори. Для защиты населения от болезни ВОЗ рекомендует обеспечить двумя дозами коревой вакцины 95% жителей каждой страны и каждого населенного пункта.

Оценивая общую численность заболевших в мире и по регионам ВОЗ, авторы доклада пришли к выводу, что корь имеет наиболее неблагоприятные последствия для стран Африки к югу от Сахары, где многие дети систематически пропускают вакцинацию.

Так, в 2018 году показатели заболеваемости корью были выше всего в Демократической Республике Конго (ДРК), Либерии, Мадагаскаре, Сомали и Украине. На долю этих пяти стран пришлась почти половина всех случаев кори в мире.

В этом году рекордное за последние 25 лет число случаев было зарегистрировано в США , а четыре страны Европы (Албания, Чехия, Греция и Соединенное Королевство) в 2018 год. после затяжных вспышек болезни утратили статус элиминировавших корь.

Напомним, Корь - это одно из самых заразных заболеваний, известных в мире, и одна из главных причин детской смертности. Инкубационный период кори (то есть период, когда симптомы еще не проявляются) составляет 6-21 дней. Потом появляются такие симптомы, как высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, который начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до 4 недель и более.

В конце января показатели заболеваемости корью в Украине были почти такими же, какие фиксировали в довакцинальный период 1968 года.