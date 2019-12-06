Путин заявил, что запуск "Северного потока-2" не означает прекращения транзита газа через Украину

РоSSийский президент заявил, что этот газопровод - чисто коммерческий проект.

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что газопровод "Северный поток-2" является коммерческим проектом, и РоSSия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины.

Об этом он заявил на встрече с представителями немецкого бизнеса, передает "Интерфакс-Украина".

"Я еще раз хочу подчеркнуть: это ("Северный поток-2", - ред.) чисто коммерческий проект. Правительство фактически не принимает в нем участие. И так, чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать: это совсем не значит, что РоSSия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - сказал роSSийски президент.

"Вопрос - не в территории, вопрос - в экономической целесообразности", - добавил Путин.

Он также заявил, что сейчас РоSSия "ведет переговоры с украинскими партнерами в Вене", и, несмотря на то, что запросные позиции сторон трудно реализуемые, Путин надеется, "что хозяйствующие субъекты найдут приемлемые решения".

Напомним, в конце октября Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Дания оставалась единственной страной, не выдавшей роSSийскому "Газпрому" разрешение на строительство на своей территории.

В июне компания Nordstream 2 AG отозвала начальную заявку, поданную в 2017 году, о прокладке газопровода через территориальные воды страны к югу от Борнхольма. DEA рассматривала также две другие заявки. Сообщалось, что данный процесс будет завершен, как только будет проведена оценка воздействия на окружающую среду, а также аспектов, связанных с безопасностью.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что потеря роSSийского транзита может привести к падению ВПП Украины на 0,7%.

Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина никак не может влиять на решения Евросоюза по вопросу "Северного потока 2", но он надеется на позитивный результат.

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