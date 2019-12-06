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2019-12-06
Израиль увидел "пособников нацистов" в списке юбилеев, утвержденном Радой на 2020 год
В их числе оказался даже Максим Зализняк, живший в 18 веке.
Фото: Макс Требухов
Посольство Израиля заявило, что Верховная Рада решила отмечать в 2020 году юбилеи "многочисленных пособников нацистов".
Об этом говорится в письме посольства от 6 декабря.
Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев.
Посольство называет 10 человек, которых считает "пособниками нацистов":
- Владимир Кубийович (ученый, историк, географ, энциклопедист, главный редактор "Энциклопедии украинознавства")
- Максим Зализняк (руководитель восстания Колиивщины в 18 веке)
- Василий Левкович (полковник УПА)
- Улас Самчук (писатель, журналист)
- Василий Сидор (полковник УПА)
- Кирилл Осьмак (член Украинской Центральной Рады, президент Украинской главной освободительной рады)
- Александр Вышнивский (полковник армии УНР, историк)
- Василий Галас (полковник УПА)
- Ярослав Старух (публицист, политический и военный деятель)
- Андрей Мельник (глава провода ОУН)
"Учитывая наши хорошие отношения, мы требуем пересмотреть включение этих противоречивых личностей в список людей, который будет официально отмечен в вашей стране", - сказано в письме.