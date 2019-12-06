Израиль увидел "пособников нацистов" в списке юбилеев, утвержденном Радой на 2020 год

В их числе оказался даже Максим Зализняк, живший в 18 веке.

Израиль увидел "пособников нацистов" в списке юбилеев, утвержденном Радой на 2020 год
Фото: Макс Требухов

Посольство Израиля заявило, что Верховная Рада решила отмечать в 2020 году юбилеи "многочисленных пособников нацистов".

Об этом говорится в письме посольства от 6 декабря.

Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев.

Посольство называет 10 человек, которых считает "пособниками нацистов":

  • Владимир Кубийович (ученый, историк, географ, энциклопедист, главный редактор "Энциклопедии украинознавства")
  • Максим Зализняк (руководитель восстания Колиивщины в 18 веке)
  • Василий Левкович (полковник УПА)
  • Улас Самчук (писатель, журналист)
  • Василий Сидор (полковник УПА)
  • Кирилл Осьмак (член Украинской Центральной Рады, президент Украинской главной освободительной рады)
  • Александр Вышнивский (полковник армии УНР, историк)
  • Василий Галас (полковник УПА)
  • Ярослав Старух (публицист, политический и военный деятель)
  • Андрей Мельник (глава провода ОУН)

"Учитывая наши хорошие отношения, мы требуем пересмотреть включение этих противоречивых личностей в список людей, который будет официально отмечен в вашей стране", - сказано в письме.

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