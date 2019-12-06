Президент Казахстана после отказа признать аннексию Крыма заявил о симпатии к Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление об Украине во время своего визита в Германию. Он отметил, что урегулирование конфликта на Донбассе должно происходить в "нормандском формате", а также заявил, что Казахстан готов выступить посредником и предоставить площадку для решения проблемы.

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

"Наш первый президент выразил свою добрую волю, предложил посреднические усилия на территории Казахстана, но, конечно же, мы полагаем, что проблематика Украины должна прежде всего решаться в "нормандском формате". Мы знаем, что 9 декабря заседание "нормандской четверки" состоится в Париже. Мы желаем успехов, потому что с Украиной нас связывают узы дружбы, сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с канцлром Ангелой Меркель.

"Мы с большой симпатией относимся к украинскому народу, считаем, что этот народ достоин спокойной благополучной жизни", - добавил он.

Ранее в интервью Deutsche Welle Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным. "Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. Что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные добрососедские отношения с РоSSийской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность роSSийского руководства. Хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева. Он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске", - сказал тогда он.

Министерство иностранных дел Украины отреагировала на это заявление Токаева, выразив сожаление. МИД подчеркнул, что слова президента Казахстана противоречат эти принципам и позиции, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года (Казахстан воздержался во время голосования за нее).

Напомним, 20 марта в Казахстане Токаев принес присягу и вступил в должность президента. 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий. Он был главой страны с 1990 года. Нынешний срок его полномочий истекал в апреле 2020 года.

Будучи президентом, Назарбаев несколько раз предлагал помочь в мирном урегулировании украинско-роSSийской войны. При этом в декабре 2018 года в интервью телеканалу "РоSSия 24" он заявлял, что у Путина нет планов по захвату восточных земель Украины.