Из Минздрава увольняется ещё десяток людей - сотрудники директората вместе с гендиректором Ириной Литовченко

Гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко собирается уходить из Министерства здравоохранения вместе со своей командой.

В комментарии LB.ua она рассказала, что уже написала заявление об уходе. Также она сообщила, что вместе с ней уйдет около 10 человек из её директората и пару человек из директората общественного здоровья (на днях о своем уходе уже объявила глава экспертной группы по вопросам реформирования системы общественного здоровья Катерина Чмиль). "Заявление написала я. Остальные - по мере перевода в другие государственные органы. У них будут запросы на перевод", - сообщила Литовченко.

О причинах своего ухода Ирина написала на своей странице в фейсбуке: "Вчера они перешли черту, которую я для себя ставила. До конца года я оставлю министерство вместо с практически всей своей командой. Причина - ценностные и мировоззренческие различия, которые делают невозможной дальнейшую работу в Министерстве здравоохранения".

"В обед почти_государственный секретарь_МЗ (документы о ее назначении без испытательного термина уже отправлены в Кабмин) позвонила системным администраторам сайта (это одно из государственных предприятий МЗ) и сказала, что у них есть 5 минут, чтоб с сайта исчезли абсолютно все упоминания про предыдущую политическую команду - новости, фотографии, видео - абсолютно все. Об этом сразу написали в вотсап групы министерства и проинформировали пресс-службу, то есть меня (группа стратегических коммуникаций является частью директората Литовченко - LB.ua), как ответственных за содержание сайта, - написала Литовченко. - Возможно, кто-то что-то не так понял, но поручение никому не показалось странным. Ещё на первой или второй неделе работы этого министра меня заставили переписывать все протоколы международных встреч и справки про предыдущее сотрудничество, чтоб нигде не была упомянута Супрун, потому что "Зоряна нервничает".

По словам Литовченко, системные администраторы выполнили поручение. Но в девять часов вечера поступило распоряжение разметить на ФБ министерства сообщение-антифейк, что случился технический сбой и все новости пропали случайно. (Такое сообщение вчера действительно было опубликовано - LB.ua).

"Это откровенная ложь, о чем знает все министерство. Я предупредила, что если они будут заставлять меня лгать на странице министерства, на своей странице я расскажу правду. ... Работать с теми, кто заставляет тебя врать стране - это унижение достоинства и профессионализма", - написала Литовченко.

Она также подчеркнула, что уже видела результаты внутреннего аудита , и оценка за выполнения всех заданий ею - позитивные, только "за поведение" - двойка.

В комментарии Ирина сказала, что останется в министерстве разве что в том случае, если поменяется министр.

Напомним, Литовченко заняла свою должность в начале 2018 года, победив на конкурсе. До этого она работала в фонде "Таблеточки", соосновательницей которого является.

Также напомним, что на LB.ua вчера вышло интервью министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, в котором она рассказывает о происходящем в министерстве, а также о том, что не чувствует конкуренции с Ульяной Супрун.