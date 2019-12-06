Экс-президент "Энергоатома" Недашковский обжаловал свое увольнение в суде

Он просит отменить распоряжение Кабмина о его увольнении и запретить объявлять конкурс на должность главы "Энергоатома".

Экс-президент национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Недашковский просит Окружной административный суд Киева отменить распоряжение Кабинета министров о его увольнении.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

В своем иске Недашковский просит суд остановить действие распоряжения правительства, а также - запретить Кабмину и Министерству энергетики и защиты окружающей среды совершать действия и принимать решения об его увольнении с должности президента "Энергоатома".

Недашковский также просит суд запретить правительству и Минэкоэнерго принимать решения и объявлять конкурс на должность руководителя "Энергоатома".

"Решается вопрос об открытии производства по административному делу и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска", - сообщает суд.

Напомним, 27 ноября Кабмин уволил президента "Энергоатома" Недашковского, который руководил компанией с марта 2014 года. До этого он также руководил "Энергоатомом" с февраля 2005 по октябрь 2006 года, а потом еще раз с июня 2008 по август 2012 года.

Минэнергетики позже назвало шесть причин увольнения Недашковского.

"Энергоатом" эксплуатирует Запорожскую, Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую АЭС.