НАБУ открыло уголовное производство против "слуги народа" Холодова

Национальное антикоррупционное бюро открыло производство относительно нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова после расследования журналистов программы "Схемы". Расследование начато после публикации материала о семейном бизнесе нардепа, пишет "Радио Свобода".

В ходе расследования журналисты установили, что Холодов через ряд подставных лиц связан с табачным бизнесом - торговлей сигаретами в киосках и поставками табачных изделий в точки продажи.

"Таким образом, авторы материала пришли к выводу, что лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои же интересы", - уточнили в СМИ .

В НАБУ предоставили журналистам скан документа, который свидетельствует о начале расследования.

"4 декабря НАБУ внесено ведомости в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 с.15, ч.2, ст.364 Уголовного кодекса Украины, а именно: окончание покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением", - говорится в ответе журналистам.

Фото: radiosvoboda.org

Напомним, журналисты программы "Схемы" установили, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов, который в Верховной Раде лоббировал правку, увеличивающую заработки для розничных торговцев табаком, связан с табачным бизнесом. В расследовании "Слуга семейного бизнеса: кипрская тайна депутата Холодова" говорится о том, что фирма " Киев маркет солюшн", которая получила на 10 лет право торговать в сотнях украинских киосков, записана на кипрскую фирму Reineweg LTD.

Холодов в ответ на это заявил, что подаст в суд на журналистов "Радио Свобода" за клевету.