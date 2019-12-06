НАБУ открыло уголовное производство против "слуги народа" Холодова
Дело ведется по факту возможного злоупотребления служебным положением.
Национальное антикоррупционное бюро открыло производство относительно нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова после расследования журналистов программы "Схемы". Расследование начато после публикации материала о семейном бизнесе нардепа, пишет "Радио Свобода".
В ходе расследования журналисты установили, что Холодов через ряд подставных лиц связан с табачным бизнесом - торговлей сигаретами в киосках и поставками табачных изделий в точки продажи.
"Таким образом, авторы материала пришли к выводу, что лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои же интересы", - уточнили в СМИ.
В НАБУ предоставили журналистам скан документа, который свидетельствует о начале расследования.
"4 декабря НАБУ внесено ведомости в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 с.15, ч.2, ст.364 Уголовного кодекса Украины, а именно: окончание покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением", - говорится в ответе журналистам.
Напомним, журналисты программы "Схемы" установили, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов, который в Верховной Раде лоббировал правку, увеличивающую заработки для розничных торговцев табаком, связан с табачным бизнесом. В расследовании "Слуга семейного бизнеса: кипрская тайна депутата Холодова" говорится о том, что фирма "Киев маркет солюшн", которая получила на 10 лет право торговать в сотнях украинских киосков, записана на кипрскую фирму Reineweg LTD.
Холодов в ответ на это заявил, что подаст в суд на журналистов "Радио Свобода" за клевету.