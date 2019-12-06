Суд арестовал пособника экс-начальника управления ГПУ Щербины

У него есть альтернатива залога в более чем полмиллиона гривен.

Суд арестовал пособника экс-начальника управления ГПУ Щербины
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой залога в 576 300 гривен предпринимателя, которого следствие считает пособником бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины.

Бизнесмена и бывшего служащего Генпрокуратуры взяли после получения $75 000, сообщили в пресс-службе ВАКС.

"Задержанный подозревается в совершении уголовных преступлений - мошенничества и пособничества в предоставлении неправомерного вознаграждения", - добавили в суде.

Напомним, 3 декабря НАБУ провело обыск у близкого соратника главы ГБР Романа Трубы Игоря Щербины после того, как он вместе со своим знакомым пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тысяч долларов и уже успели получить половину суммы.

Президент Владимир Зеленский назвал задержанного накануне детективами НАБУ Игоря Щербину правой рукой директора ГБР Романа Трубы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Щербину и в качестве альтернативы установить залог в размере 3,6 млн гривен.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что задержанный за взятку в 150 тысяч долларов Игорь Щербина не работал ни официально, ни неофициально в Государственном бюро расследования.

5 декабря ВАКС арестовал с правом залога в два миллиона гривен бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину.



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