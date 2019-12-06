В Раде создана новая группа "Доверие" во главе с Кулиничем (обновлено)

В ее состав вошли 17 народных депутатов.

В Раде создана новая группа "Доверие" во главе с Кулиничем (обновлено)
Олег Кулинич (справа)
Фото: facebook/ Олег Кулініч

В Верховной Раде создана новая депутатская группа "Доверие" во главе с депутатом Олегом Кулиничем.

Об этом объявил на пленарном заседании в пятницу спикер Дмитрий Разумков.

"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде IX созыва депутатской группы "Доверие", в состав которой вошли 17 народных депутатов Украины. Председателем депутатской фракции "Доверия" избран народный депутат Кулинич Олег Иванович", - объявил Разумков.

Кулинич - депутат Верховной Рады с 2012 года. В прошлом созыве был членом депутатской группы "Возрождение".

Заместителем Кулинича в новой группе стал Валерий Лунченко, бывший член фракции "Народного фронта".

Состав группы Разумков не сообщил.

Обновление 10:39. Источник LB.ua в руководстве "Слуги народа" рассказал, что новая группа станет союзником президентской фракции.

"Новая группа «Доверие» будет дружественной «Слуге народа» во всех отношениях. И по голосованиям в первую очередь. Более того. В планах - дальнейший плавный переход части депутатов из группы «За будущее» в группу «Доверие»", - заявил он.

Напомним, что в Верховной Раде 9 созыва созданы пять фракций ("Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос") и группа "За будущее".

Согласно регламенту, число человек в депутатской группе не может быть меньше, чем число лиц в наименьшей фракции, сформированной в течение 1-й сессии. Такой фракцией был "Голос", который в конце августа насчитывал 17 человек (позже в него вошли еще три человека).

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