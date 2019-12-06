Зеленский озвучил идею "муниципальной стражи" из НГУ, ОБСЕ и представителей ОРДЛО

С "той стороны" наберут тех, кто "не стрелял, не убивал".

?Зеленский озвучил идею "муниципальной стражи" из НГУ, ОБСЕ и представителей ОРДЛО
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский озвучил идею создания на оккупированной территории Донбасса "муниципальной стражи", в состав которой будут входить в равных пропорциях украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ и оккупационного режима.

Об этом он сказал на встрече с активистами, пострадавшими во время первого избиения "Беркутом" на Майдане, пишет издание "Еспресо.TV" со ссылкой на участника встречи Евгения Сердюка.

Президент отметил, что это является одной из имеющихся у его команды идей. При этом, по замыслу Зеленского, представителей "той стороны" должны набирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал" - не участвовал в боевых действиях.

Зеленский не уточнил, должны ли патрули такой "муниципальной стражи" состоять именно из трех человек - по одному от Украины, ОБСЕ и оккупантов, или идет речь только о пропорциональном распределении.

Эту информацию подтвердил еще один участник встречи Иван Синепалов.

"Зеленский дал понять, что не верит в успех переговоров и решения войны дипломатическим путем и еще раз напомнил, что Минск подписали "папередники". Вот что меня реально зацепило, так это то, что они, похоже, в случае сдвигов в переговорах готовы согласиться на совместное патрулирование ОРДЛО отрядами из представителей полиции или Нацгвардии с нашей стороны, ОБСЕ посредине и условной "народной милиции" с той стороны. Да, Зеленский отметил, что в этой условной народной милиции должны быть люди, не брали в руки оружия", - написал Синепалов в фейсбуке.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоится саммит "нормандской четверки", на которой Зеленский встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РоSSии Владимиром Путиным.

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