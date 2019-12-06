Онищенко будет ждать решения об экстрадиции в тюрьме в Германии

О залоге пока речь не идет, сообщили в прокуратуре.

Онищенко будет ждать решения об экстрадиции в тюрьме в Германии
Фото: detector.media

Бывший народный депутат Александр Онищенко будет ожидать решения об экстрадициии из Германии в Украину под стражей, о залоге пока речь не идет. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на информацию генеральной прокуратуры Ольденбурга. Уточняется, что задержание Онищенко произошло в городе Ахим, а не Аахен, как ранее ошибочно сообщалось.

"На основании запроса Украины об экстрадиции относительно 50-летнего украинца Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест", - сообщили в прокуратуре в ответ на запрос журналистов.

Генпрокуратура Ольденбурга ожидает правовой позиции адвокатов экс-нардепа, после чего суд будет принимать решение относительно его выдачи украинским правоохранительным органам. Пока неизвестно, сколько это займет времени.

Сообщается, что в ноябре Онищенко програл суд в Испании относительно предоставления убежища, после чего глава НАБУ Артем Сытник предположил, что он может выехать в Нижнюю Саксонию в Германии, где у него есть недвижимость.

Напомним, 29 ноября в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура предварительно ожидает, что экс-депутата Александра Онищенко экстрадируют из Германии в Украину в течение 1-2 месяцев, хотя процедура может и затянуться.

Ранее сообщалось, что Александр Онищенко, около трех лет не проживавший в Украине, заявил, что возвращается уже в декабре. Он показал журналистам билет на перелет в эконом-классе Ryanair, датируемый 13 декабря из Барселоны до Киева.

В октябре Онищенко сообщил, что вернется в Украину, как только компетентные органы дадут ему разрешение на выезд.

В июне Онищенко заявил, что уже подал официальные запросы для своего возвращения в Украину в соответствующие органы. Он также подавал документы в ЦИК для участия в выборах, но получил отказ.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

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