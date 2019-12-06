Зеленский встретился с бывшими студентами, которых избил "Беркут" на Евромайдане

Они рассказали ему, с чего начиналась революция.

Зеленский встретился с бывшими студентами, которых избил "Беркут" на Евромайдане
Фото: president.gov.ua/

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшими студентами, которые были организаторами и участниками Евромайдана и пострадали в ночь разгона с 29 на 30 ноября 2013 года.

Он поблагодарил их за то, что они откликнулись на его предложение прибыть на встречу, говорится на сайте Офиса президента.

"Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых все это началось. С которых началась революцию", - заявил Зеленский.

В пресс-службе сообщили, что присутствующие на встрече рассказали президенту, как начинался Майдан. Также они призвали Зеленского во время встречи в нормандском формате не соглашаться на выборы на Донбассе "под дулами автоматов". Активисты подчеркнули, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой уступок государственного суверенитета.

"Свобода и достоинство важнее не только имиджа, а даже жизни. И наши парни на фронте это показали", - отметили активисты.

Напомним, в годовщину первого разгона активистов Майдана Зеленский через соцсети обратился к непосредственным участникам тех событий и пригласил их на встречу.

Как известно, утром 30 ноября на Майдане Независимости мирный митинг в поддержку евроинтеграции жестоко разогнал "Беркут". Протестовавшие были вынуждены спасаться бегством, часть из них укрылись в Михайловском монастыре. В ходе разгона были задержаны десятки человек, многие попали в больницы с травмами, нанесенными силовиками.

Официальная причина разгона митинга - установка на Майдане новогодней ярмарки и елки. После этого протесты начались с новой силой и переросли в тот Майдан, который в конечном итоге привел к свержению власти Виктора Януковича.



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