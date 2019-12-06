Джулиани в Киеве встретлся с Дубинским и Деркачем

Нардепы надеются на помощь адвоката Трампа в борьбе с коррупцией в Украине.

Джулиани в Киеве встретлся с Дубинским и Деркачем
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский встретился с личным адвокатом президента США дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Об этом нардеп сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Дубинского, он поделился с Джулиани планами создания следственной комиссии парламента для расследования "хищений из украинского бюджета при Порошенко и Януковиче и возможной легализации этих средств в иностранных юрисдикциях".

"Пояснил, что в сферу моих интересов входит поиск доказательств выведениях из Украины более 10 млрд долларов, которые могут быть возвращены в мою страну с помощью следственной комиссии парламента, а также при возможном участии в расследовании этих фактов органов юстиции США", - заявил Дубинский.

Также во время встречи он рассказал "об умышленной блокировке в частности, МВФ и высокопоставленными должностными лицами Украины создания следственной комиссии".

Первая встреча Джулиани в Киеве прошла с внефракционным депутатом Рады Андреем Деркачем. На своей странице в фейсбук нардеп сообщил, что обсудил с личнім адвокатом Трампа создание межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция".

По словам Деркача, в Верховной Раде такая группа может быть оформлена как межфракционное объединение.

"Нам будет очень полезным участие Джулиани в создании этой группы. В частности, он может помочь со вхождением в группу международных экспертов, аналитиков, журналистов и всех тех, кто способен реализовать задачи группы и принести пользу стратегическим отношениям Украины и США", - заявил Деркач.

Также он сообщил, что вместе с коллегой из фракции "Слуга народа" Александром Дубинским он направил письма с призывом участия в формировании группы к председателю Сенатского юридического комитета Линдси Грэму, члену комитета по разведке Девиду Нунсу, а также главе офиса Белого Дома Мику Малвейни.

Накануне сообщалось, что Джулиани прибыл в Киев для встреч с Куликом и Шокиным в рамках съемки документального сериала, что предназначен для разоблачения дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

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