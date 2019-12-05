"Очевидно, соглашения не будет": в Кремле высказали ожидания от "нормандской" встречи

Перспективы роSSийско-украинских отношений после саммита в Москве оценили со "сдержанным оптимизмом".

Фото: tvc.ru

По итогам встречи лидеров "нормандской четверки" 9 декабря в Париже могут подписать "какой-нибудь необязывающий документ".

Об этом пресс-секретарь президента РоSSийской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью изданию "Дождь".

"Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения - это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - сказал Песков.

По его мнению, будет принят "необязывающий документ, необязывающее соглашение".

Вместе с тем представитель Кремля назвал позитивным моментом тот факт, что "была проделана домашняя работа".

"Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что относительно перспектив роSSийско-украинских отношений после встречи лидеров 9 декабря нужно относиться со "сдержанным оптимизмом".

"Если вы говорите про прорыв в роSSийско-украинских отношениях, то есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм. Почему есть? Потому что лидеры уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение", - сказал он.

Песков также отметил, что для решения острых вопросов между Россией и Украиной необходимо продолжать конструктивный диалог.

"Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время личной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны. Что это будет - мы знаем весь набор проблем, - но каким образом это совместное понимание будет найдено во время встречи, сейчас говорить преждевременно", - сказал Песков.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ по итогам нормандского саммита не будет содержать юридических обязательств для Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией
Нидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче ЦемахаНидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче Цемаха
Блок рекламы


Похожие новости
Боевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую областьБоевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую область
Зеленский заявил о возможности личной встречи с Путиным в ПарижеЗеленский заявил о возможности личной встречи с Путиным в Париже
В Кремле заявили о переговорах по возвращению оборудования с разграбленных украинских кораблейВ Кремле заявили о переговорах по возвращению оборудования с разграбленных украинских кораблей
В Греции высказались против полного разделения государства и церквиВ Греции высказались против полного разделения государства и церкви
Глава МИД Германии призвал РоSSию выполнять Минские соглашенияГлава МИД Германии призвал РоSSию выполнять Минские соглашения
Зеленский вывел Украину из соглашения об улучшении расчетов в рамках СНГЗеленский вывел Украину из соглашения об улучшении расчетов в рамках СНГ
В Раде исключили дальнейшее разведение на Донбассе до нормандской встречиВ Раде исключили дальнейшее разведение на Донбассе до нормандской встречи
Пристайко опроверг возможность встречи Зеленского с Путиным в КазахстанеПристайко опроверг возможность встречи Зеленского с Путиным в Казахстане
В Кремле назвали очередное условие для встречи в "нормандском формате"В Кремле назвали очередное условие для встречи в "нормандском формате"
Зеленский: разведение сил в Петровском - третье и последнее условие для встречи в "нормандском формате"Зеленский: разведение сил в Петровском - третье и последнее условие для встречи в "нормандском формате"
Последние новости
Подгружаем последние новости