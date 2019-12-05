"Очевидно, соглашения не будет": в Кремле высказали ожидания от "нормандской" встречи

Перспективы роSSийско-украинских отношений после саммита в Москве оценили со "сдержанным оптимизмом".

По итогам встречи лидеров "нормандской четверки" 9 декабря в Париже могут подписать "какой-нибудь необязывающий документ".

Об этом пресс-секретарь президента РоSSийской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью изданию "Дождь".

"Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения - это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - сказал Песков.

По его мнению, будет принят "необязывающий документ, необязывающее соглашение".

Вместе с тем представитель Кремля назвал позитивным моментом тот факт, что "была проделана домашняя работа".

"Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что относительно перспектив роSSийско-украинских отношений после встречи лидеров 9 декабря нужно относиться со "сдержанным оптимизмом".

"Если вы говорите про прорыв в роSSийско-украинских отношениях, то есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм. Почему есть? Потому что лидеры уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение", - сказал он.

Песков также отметил, что для решения острых вопросов между Россией и Украиной необходимо продолжать конструктивный диалог.

"Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время личной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны. Что это будет - мы знаем весь набор проблем, - но каким образом это совместное понимание будет найдено во время встречи, сейчас говорить преждевременно", - сказал Песков.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ по итогам нормандского саммита не будет содержать юридических обязательств для Украины.