В "Слуге народа" объяснили, почему за назначение Ясько не хватило голосов

"Процедура была немножко запутанной".

В "Слуге народа" объяснили, почему за назначение Ясько не хватило голосов
Даниил Гетманцев
Фото: Юридична газета

Низкую поддержку депутатами от "Слуги народа" в ходе голосования за назначение главой комитета по вопросам международной политики Елизаветы Ясько во фракции объяснили "внутренней дискуссией".

Об этом заявил член фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев, сообщает Укринформ.

"Была, наверное, внутренняя дискуссия. Нас же обвиняют в том, что мы голосуем как солдаты, но видите, и дискуссия может быть. ... Вообще, дискуссия главным образом касалась процедуры определения нового председателя (комитета), то есть новой кандидатуры. По мнению некоторых наших коллег, процедура была немножко запутанной, и поэтому возможно, не соответствовала тем демократическим стандартам, которые они себе представляют", - сказал нардеп.

Вместе с тем он отметил, что против увольнения старого главы комитета (Богдана Яременко - ред.) у фракции сомнений не было.

Гетманцев считает, что увольнение Яременко с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и назначения на нее Елизаветы Ясько Верховная Рада должна была рассматривать отдельными вопросами.

Напомним, что кандидатура Ясько была утверждена несмотря на то, что она проиграла внутренние праймериз. Галину Михайлюк поддержали более 27% участников опроса, тогда как Ясько - меньше 25%. Андрей Костин набрал 18%, Марина Бардина - около 12, Святослав Юраш и Александр Мережко - меньше 10%.

11 ноября Фракция партии "Слуга народа" на заседании поддержала увольнение народного депутата Богдана Яременко с должности главы комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству.

5 декабря Рада отказалась назначить Ясько вместо угодившего в секс-скандал Яременко. За соответствующий проект закона №2534 проголосовало недостаточное количество парламентариев - всего 186 при необходимых 226.

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