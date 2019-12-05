Конфликт Лероса и Бужанского оказался связан с появлением Верещук в эфирах NewsOne

Депутатка обиделась на матерную речь, которая ее прямо не касалась.

Конфликт Лероса и Бужанского оказался связан с появлением Верещук в эфирах NewsOne
Фото: NewsOne

Конфликт между народными депутатами Гео Леросом и Максимом Бужанским, которые подрались в зале заседаний Верховной Рады, оказался связан с тем, что их коллега Ирина Верещук ходит на эфиры NewsOne. Этот канал связан с пророSSийской партией ОПЗЖ.

Об этом свидетельствует переписка, опубликованная в одном из анонимных телеграм-каналов. Гео Лерос в фейсбуке подтвердил подлинность.

На опубликованных скриншотах видно, что Лерос предлагал "исключать на***" тех, кто не слушает позицию фракции и ходит на каналы ОПЗЖ.

На это Верещук отвечает: "Меня зовут Ирина, если бы кто спрашивал, и да, я хожу на Ньюзван" и добавляет: "Просила бы без матов писать, господин Гео".

Лерос в ответ написал, что "***** делать" [запросто].

Верещук это возмутило и она потребовала извиниться за маты.

"Когда не хватает аргументов - до***** [прицепись] к орфографии! А если ситуация выходит из под контроля, смещай акценты и закатывай театральное представление. Как видим, никаким оскорблением личности и уж тем более «тупой овцой» и не пахло. У меня всегда проукраинская позиция, и я буду всегда ее отстаивать, в частных чатах, в парламенте, в фейсбуке, и где угодно", - прокомментировал слив этой переписки Лерос.

Напомним, что Верещук была представительницей Кабинета министров в Верховной Раде, но после отказа поддержать земельную реформу ушла с этой должности.

Лерос был 23-м номером в избирательном списке "Слуги народа", Верещук - 29-й, а Бужанский стал депутатом по мажоритарке благодаря тому, что баллотировался от "Слуги".

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