Зеленский наградил орденами Сергея Притулу и Тараса Тополю
Президент отметил государственными наградами волонтеров.
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами Украины ряд волонтеров.
Соответствующий указ №889/2019 обнародован на сайте главы государства 5 декабря.
Среди награжденных за весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность - телеведущий Сергей Притула, музыкант Тарас Тополя, глава Всеукраинской организации "Пласт" Станислав Андрийчук (орден "За заслуги" III степени).
Основатель организации "Вернись живым" Виталий Дейнега награжден знаком отличия президента - Крестом Ивана Мазепы.
Всего в честь Международного дня волонтера, который отмечается 5 декабря, глава государства отметил заслуги 25 волонтеров.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил внештатной уполномоченной президента по вопросам волонтерской деятельности Наталию Пушкареву.