Зеленский наградил орденами Сергея Притулу и Тараса Тополю

Президент отметил государственными наградами волонтеров.

Зеленский наградил орденами Сергея Притулу и Тараса Тополю
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами Украины ряд волонтеров.

Соответствующий указ №889/2019 обнародован на сайте главы государства 5 декабря.

Среди награжденных за весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность - телеведущий Сергей Притула, музыкант Тарас Тополя, глава Всеукраинской организации "Пласт" Станислав Андрийчук (орден "За заслуги" III степени).

Основатель организации "Вернись живым" Виталий Дейнега награжден знаком отличия президента - Крестом Ивана Мазепы.

Всего в честь Международного дня волонтера, который отмечается 5 декабря, глава государства отметил заслуги 25 волонтеров.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил внештатной уполномоченной президента по вопросам волонтерской деятельности Наталию Пушкареву.

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