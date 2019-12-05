ПЦУ пожизненно сохранила за Филаретом Владимирский собор и резиденцию в центре Киева

Церковь учла прошлые особые заслуги почетного патриарха.

?ПЦУ пожизненно сохранила за Филаретом Владимирский собор и резиденцию в центре Киева
Фото: Макс Требухов

Синод Православной церкви Украины на заседании 5 декабря принял решение об обеспечении достойного положения почетного патриарха Филарета.

Об этом говорится на сайте церкви.

Учитывая прошлые особые заслуги в развитии православной церкви Украины, за Филаретом сохраняется пожизненное право на свершение богослужений во Владимирском соборе и проживание в резиденции на Пушкинской, 36.

Кроме того, в составе ПЦУ специально под Филарета создается отдельная религиозная организация в форме миссии.

"Мнения о то, что Православная церковь Украины якобы «хочет выкинуть патриарха Филарета на улицу» - не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и у общественности", - сказано в заявлении.

Напомним, 20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из РоSSии - архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев). В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП - архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский).

24 июня Синод ПЦУ отстранил Филарета от управления Киевской епархией, но в знак признания былых заслуг сохранил за ним место в епископате.

Филарет отказался признавать решения Православной церкви Украины, объявив ее "так называемой" церковью.

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