Рада приняла закон о ликвидации "площадок Яценко"

338 депутатов отдали голос "за".

Рада приняла закон о ликвидации "площадок Яценко"
Фото: Диана Буцко

Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект, который вносит правки в Налоговый кодекс и ликвидирует так называемые площадки Яценко, передает корреспондент LB.ua.

За документ №2047-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества проголосовали 338 народных депутатов.

Так называемые площадки Яценко - это электронные платформы, которые появились в 2017 году в ходе принятия госбюджета на будущий год. Одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников между оценщиками недвижимости и Фондом госимущества в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу. Таким образом они получали деньги за внесение данных в базу Фонда.

По некоторым данным, монопилистом этих площадок является нардеп Антон Яценко.

Напомним, в первом чтении за этот документ Рада голосовала 12 ноября. Сам депутат Антону Яценко, который не раз фигурировал в СМИ как "смотрящий за площадками", призвал большинство "не превращать парламент в цирк и шапито".

18 октября на заседании комитета депутаты не поддержали законопроект №2047 "О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости". Документ зарегистрировали в парламенте 4 сентября, его авторами стали 31 депутат от фракций "Голос" и "Слуга народа". Позже депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский написал в Facebook, что Офис президента хотел, чтобы все депутаты партии в налоговом комитете Рады прошли детектор лжи из-за якобы получения взятки.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере $30 тыс. 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета.

Народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия прошли тест на полиграфе в прямом эфире. Перед этим у них была предварительная беседа.



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