В Британии после ДТП умер роSSийский олигарх

Он скончался спустя пять суток комы.

В Британии после ДТП умер роSSийский олигарх
Дмитрий Обретецкий
Фото: Telegraph.co.uk

В Британии в результате наезда автомобиля скончался 49-летний миллиардер из РоSSии Дмитрий Обретецкий. Он являлся основателем и владельцем группы компаний "Магнат" - дистрибьютора Mars, Nestle, Procter&Gamble.

ДТП произошло еще 25 ноября возле дома Обретецкого. В этот момент он гулял со своей собакой. В результате столкновения нескольких машин одна из них влетела в мужчину. Животное погибло на месте, Обретецкий был госпитализирован и скончался спустя пять дней комы, пишет The Telegraph.

"Он жил в Лондоне последние восемь лет. Он переехал сюда с его сыном, которому сейчас 22 года", - рассказал друг погибшего Павел Боровков.

По его мнению, трагедия могла произойти неслучайно. "Знаете, люди очень аккуратно водят свои авто в Лондоне. Не исключаю факта, что его специально сбили", - заявил товарищ погибшего.

Напомним, в марте 2018 года в Британии нервно-паралитическим веществом роSSийской разработки "Новичок" отравили бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля с его дочерью. Великобритания обвинила в причастности к организации отравления РоSSию и сотрудников роSSийской разведки - Александра Мишкина ("Александра Петрова") и Анатолия Чепиги ("Руслана Боширова").

Они прибыли в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - на дверную ручку дома Скрипаля.

Скрипали прошли длительное лечение, и их жизни удалось спасти. Но 8 июля 2018 года от "Новичка" скончалась 44-летняя Дон Стерджесс, ставшая случайной жертвой отравителей.

Москва отрицает обвинения. Президент РФ Владимир Путин называл Петрова и Боширова частными лицами, не имеющими отношения к разведке. После его заявления оба побывали в эфире государственного телеканала RT и заявили, что ездили в Солсбери как туристы.

В середине февраля этого года было опубликовано еще одно расследование, в котором рассказывалось о третьем участнике отравления - предполагаемом агенте роSSийской разведки Денисе Сергееве, который для поездки в Великобританию использовал псевдоним Сергей Федотов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией
Нидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче ЦемахаНидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче Цемаха
Блок рекламы


Похожие новости
Суд решил, что бывшей представительнице президента в Крыму нужно выплатить зарплату за полтора года после увольненияСуд решил, что бывшей представительнице президента в Крыму нужно выплатить зарплату за полтора года после увольнения
Зеленский: после достижения мира развитие армии останется приоритетомЗеленский: после достижения мира развитие армии останется приоритетом
Глава "Надра Украины" уволен после пяти с половиной лет на должностиГлава "Надра Украины" уволен после пяти с половиной лет на должности
РоSSийский "Мемориал" признал политзаключенным украинца Александра МарченкоРоSSийский "Мемориал" признал политзаключенным украинца Александра Марченко
В "Европейской солидарности" напомнили, чем для Украины оборачиваются скидки на роSSийский газВ "Европейской солидарности" напомнили, чем для Украины оборачиваются скидки на роSSийский газ
Сын детского омбудсмена Кулебы после ДТП находится в медикаментозной комеСын детского омбудсмена Кулебы после ДТП находится в медикаментозной коме
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений КоломойскогоЗеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Умер советский диссидент Михаил ХейфецУмер советский диссидент Михаил Хейфец
Врачи рассказали о состоянии здоровья детского омбудсмена Кулебы после ДТПВрачи рассказали о состоянии здоровья детского омбудсмена Кулебы после ДТП
Двух последних претендентов на главу Госслужбы этнополитики исключили из конкурсаДвух последних претендентов на главу Госслужбы этнополитики исключили из конкурса
Последние новости
Подгружаем последние новости