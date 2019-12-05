Подозреваемый по делу Садового чиновник подал апелляцию на меру пресечения

И.о. директора департамента градостроительства Львовского горсовета Сергей Коровайник, который является фигурантом уголовного производства относительно мэра Львова Андрея Садового, подал апелляцию на избранную ему меру пресечения в виде залога в 154 000 грн. Об этом пишут "Українські новини". Прокуратура просила для него 7 млн залога.

Адвокаты Коровайника, Елена Талалаева и Руслан Юхименко, сообщили, что суд еще не рассмотрел апелляцию.

Мера пресечения Коровайнику была избрана 28 ноября Высшим антикоррупционным судом. Кроме внесения залога, суд обязал его прибывать к следователям, прокурорам и судьям по первому требованию, уведомлять об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с потерпевшим и его представителями, а также свидетелями в этом уголовном производстве. Также Коровайник был обязан сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд за пределы Украины.

Напомним, 21 ноября Садовому вручили подозрение. Ему вменяют ч. 2 ст.28 и ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением при продаже 23,49 га под индустриальный парк.

Следователи считают, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически находится в собственности Рясно-Русского сельсовета как земля сельскохозяйственного назначения.

Речь идет о старом деле, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Андрея Садового в июле 2017 года вызывали на допрос в Генпрокуратуру.

Впоследствии в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что открыли дело на должностных лиц Львовского городского совета. Их подозревают в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне.

26 ноября Садовый заявил, что Генпрокуратура завела на него новое дело из-за предложения обменять лидера пророSSийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военнопленных в РФ .

27 ноября в ВАКС прошло заседание по избранию меры пресечения Садовому. Его были готовы взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко и ряд бывших и нынешних нардепов. Суд назначил ему залог в сумме более миллиона гривен, прокуратура настаивала на залоге в 50 миллионов грн.

3 декабря стало известно, что защита мэра Львова Андрея Садового обжаловала меру пресечения в виде 1 млн гривен залога.