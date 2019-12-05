В НАБУ есть уголовные производства, касающиеся Трубы, - адвокат Порошенко

Также в НАБУ и ГПУ направлены заявления относительно опубликованных вероятных разговоров Трубы с Богданом и Смирновым.

В НАБУ есть уголовные производства, касающиеся Трубы, - адвокат Порошенко
Фото: prm.ua

В Национальном антикоррупционном бюро есть как минимум шесть уголовных производств, участником которых является или может стать директор Госбюро расследований Роман Труба. Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в своем блоге на "Украинской правде".

"N42019000000001893. от 30.08.2019. ст. 231, ч. 2 ст. 182 УК Украины. Совершение действий, направленных на получение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну. Незаконный сбор конфиденциальной информации о лице.

N12019100100007071. ч. 2 ст. 296 УК Украины. Нападение на машину Порошенко П.А. 25.07.2019 под Государственным бюро расследований.

N42019000000002387. ч. 2 ст. 387 УК Украины. По фактам разглашения данных предварительного расследования, совершенного должностными лицами Государственного бюро расследований и другими лицами.

N42019000000002388. ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Относительно возможного получения неправомерной выгоды руководителем Государственного бюро расследований за влияние на принятие решения лицом уполномоченным на выполнение функций государства.

N42019000000002389. ч. 1 ст. 182 УК Украины. По незаконному сбору, хранению, использованию и распространению Портновым А.В. конфиденциальной информации о лице.

N42019000000002390. ч. 2 ст. 163 УК Украины. По фактам возможного нарушения тайны переписки, телефонных разговоров, совершенных в отношении государственного деятеля", - перечислил Голован.

Кроме того, по его словам, в НАБУ и Генеральной прокуратуру направлены заявления относительно опубликованных вероятных разговоров Трубы с Богданом и Смирновым.

"НАБУ не слишком настроено расследовать, но никуда не денется", - резюмировал адвокат.

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