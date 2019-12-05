Парламент Валенсии признал Голодомор в Украине геноцидом

Они единогласно проголосовали за соответствующее постановление.

Парламент Валенсии признал Голодомор в Украине геноцидом
Фото: Укринформ

Парламент Валенсийской автономии Испании единогласно принял постановление "О повышении осведомленности и осуждении больших преступлений ХХ века, которым был Голодомор 1932-1933 годов". Представители всех фракций согласились, что произошедшее было геноцидом, пишет "Укринформ".

В постановлении говорится о "самом решительном осуждении бесчеловечных и геноцидных действий, совершенных тоталитарным режимом Сталина".

Также в документе призывают исполнительные власти способствовать "познанию и осуждению Голодомора - вместе с большими преступлениями XX века, диктатурами, формами репрессий и уничтожения человеческих жизней - чтобы память об этих событиях служила предупреждением для нынешних и будущих поколений валенсийцев".

В заседании приняли участие генеральный консул Украины Оксана Драмарецкая и представители украинской общины.

"Принятое решение ставит вопрос о последующих действиях здешней власти, которые мы будем поддерживать, в частности, обеспечении сведений о Голодоморе в образовательной сети, чего нет до сих пор", - отметили представители общественной организации ОО Instituto 9 de Mayo, которые занимались подготовкой постановления.

Напомним, в 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида. Это прописано в первой статье закона "О Голодоморе 1932-1933 годов".

Закон стал политико-правовой основой для проведения масштабного официального расследования преступления геноцида в Украине в 1932-1933 годах. В ходе следствия было доказано намерение руководства Советского Союза уничтожить часть украинской нации.

В 2010 году украинский суд назвал виновными в Голодоморе Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева, Косиора, Чубаря и Хатаевича.

В октябре 2019 года провинция Британская Колумбия, расположенная на западе Канады, признала Голодомор актом геноцида украинцев. Канада на государственном уровне признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. С тех пор страна ежегодно чтит День памяти жертв голодоморов. На провинциальном уровне Голодомор признали в шести из 13 провинций и территорий Канады.

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