Помощник Зеленского пригрозил построить "стену" с ОРДЛО

В Офисе президента подтвердили готовность к заморозке конфликта.

Помощник Зеленского пригрозил построить "стену" с ОРДЛО
Фото: nfront.org.ua

Помощник президента Андрей Ермак заявил, что Украина отгородится "стеной" от оккупированных территорий, если РоSSия на саммите "нормандской четверки" не согласится на прекращение огня и обмен пленными.

Об этом пишет Reuters.

На форуме в Лондоне Ермак сказал, что если РоSSия не хочет договариваться, "в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться".

"К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта", - добавил он.

Ермак также сказал, что Минские договоренности о разрешении конфликта в Донбассе устарели и требуют обновления.

Напомним, что согласно опросам социологической группы "Рейтинг", заморозка конфликта является среди украинцев самым популярным вариантом решения проблемы на Донбассе.

В октябре на пресс-конференции президент Владимир Зеленский подтвердил, что конфликт на Донбассе может быть заморожен. По его мнению, уже сейчас оккупированные территории отличаются от Приднестровья или Абхазии только стрельбой.

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