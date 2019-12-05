В Киеве предотвратили похищение помощницы нардепа

За нее хотели требовать выкуп в $500 000.

Сотрудники Национальной полиции Украины предотвратили похищение помощницы народного депутата с целью требования выкупа.

Злоумышленники планировали похищение и вели за женщиной слежку, сообщили на странице Нацполиции в Facebook. За ее возвращение они собирались требовать $500 000.

"Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучали территорию рядом с местом ее работы, график, и даже подготовили место для дальнейшего удерживания ее после похищения", - сообщили правоохранители.

Женщина, которую собирались похитить
Фото: Скриншот
Женщина, которую собирались похитить

В полиции добавили, что о подготовке преступления им стало известно в ноябре. 4 декабря оперативники задержали участников группировки - это жители разных областей Украины в возрасте от 31 до 47 лет. У них изъяли молоток, нож, боевую гранату и шприцы с наркотиками.

Задержанным грозит от 5 до 10 лет, решается вопрос о предъявлении им подозрений.

Напомним, в ноябре в Переяслав-Хмельницком Киевской области мужчина похитил и несколько часов пытал вероятного любовника своей супруги. Преступление он совершил вместе со своими товарищами, которые напали на 38-летнего местного жителя, избили его, надели на руки наручники, а на голову - пакет, и погрузили в багажник авто.

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