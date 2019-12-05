В Украине с 1 марта могут отменить выезд в РоSSию без загранпаспорта

Это же касается и свидетельств о рождении для детей.

В Украине с 1 марта могут отменить выезд в РоSSию без загранпаспорта
Фото: znaj.ua

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года могут измениться правила пересечения границы с РоSSийской Федерацией - въезд туда станет невозможным по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с РоSSийской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении", - заявил он.

Дипломат пояснил, что проект постановления Кабмина предусматривает приостановление действий пунктов соглашений с РФ, заключенных еще до начала роSSийской агрессии. Эти соглашения позволяли пересекать границу с Россией при наличии внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.

"В случае принятия правительством постановления с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с РФ, будут применяться положения этого закона в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу", - подчеркнул Погорельцев.

Он также отметил, что внутренний паспорт-"книжечка" и свидетельство о рождении легко подделать.

"Паспорт гражданина Украины в форме книжечки имеет низкую степень защиты и может использоваться с измененной фотографией при пересечении границы третьими лицами, которые совершили или могут совершить противоправные действия, угрожающие государственной безопасности и общественному порядку", - заявил Погорельцев.

Напомним, что в нынешних правилах безвизового въезда в РоSSию украинцы могут предъявить такие документы: дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, проездной документ ребенка, паспорт гражданина Украины.

В 2016 году в Раде предложили прекратить соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Россией.



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