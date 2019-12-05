Кличко расчистил место для назначения Бахматова своим замом

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко с 29 ноября уволил своего заместителя Дмитрия Давтяна, а с 4 декабря - Александра Спасибко.

Об этом говорится в распоряжениях №988 и №1005.

Это открывает ему возможность назначить заместителем Максима Бахматова, который в сентябре пришел в мэрию как советник. В конце ноября Бахматова в интервью "Лиге" сказал, что как только увольняют Давтяна и Спасибко, он займет их место.

Дмитрий Давтян был заместителем Кличко с октября 2017 года. Он сын крупного харьковского бизнесмена Александра Давтяна, президента инвестиционной группы DAD. Давтян пришел в КГГА вместо ушедшей в декрет Анны Старостенко.

Александр Спасибко работал еще дольше - с января 2016 года.

В сентябре 2019 года Виталий Кличко на брифинге заявил, что Александр Спасибко и еще один заместитель Дмитрий Давтян уходят с должностей. При этом оба заявили, что не писали заявления об увольнении с должности.