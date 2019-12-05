Cosmopolitan Украина уволил замглавреда за некорректное высказывание о погибшем бойце

Издание прекращает сотрудничество с Плихиной с 5 декабря.

??Cosmopolitan Украина уволил замглавреда за некорректное высказывание о погибшем бойце
Евгения Плихина
Фото: Евгения Плихина (Facebook)

Журнал Cosmopolitan Украина уволил заместителя главного редактора Евгению Плихину и извинился за некорректное высказывание о похоронах погибшего бойца Службы безопасности Дениса Волочаева.

Об этом сообщила пресс-служба журнала в фейсбуке.

"Хотим выразить официальную позицию бренда Cosmopolitan Украина о недопустимости поступка Евгении Плихиной. Вчера утром, 4 декабря 2019 года, заместитель главного редактора журнала Cosmopolitan Украина Евгения Плихина опубликовала сообщение на своей странице в Facebook и канале в Telegram о церемонии прощания с погибшим бойцом "Альфы" СБУ, которого президент Украины посмертно наградил высоким званием Героя Украины. Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мнение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что издание прекращает сотрудничество с Плихиной с 5 декабря.

"Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину, и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее", - подчеркнула главный редактор Александра Буринская.

Фото: #facebook#.com/CosmopolitanUkraine

Напомним, 4 декабря Плихина опубликовала в фейсбуке и Telegram пост о церемонии прощания с погибшим бойцом, в котором она возмущалась помпезностью похорон. Она назвала их "языческим обрядом, после которого все пойдут обедать".

СБУ умер какой-то, по всей видимости, не последний человек. Вытащили всю структуру на двор и потребовали сделать соболезнующие выражения… Господи, думаю, я даже не по дресс-коду. Как неудобно. И в ушах еще этот веселый немецкий хип-хоп. Ну я и чудовище. Не хватает только чепчик в воздух кинуть и стопочку егермейстера опрокинуть. А потом подумала: ну, камон. Устроили тут языческий обряд, сейчас дядю, которому уже не так уж важно, в дубе он или в сосне, по всему Киеву поносят – и обедать. Кто тут еще чудовище?!" - написала Плихина.

Затем она удалила пост и сказала, что "не разобралась в ситуации". Однако, пользователи не остались равнодушными к публикации и засыпали ее страницу гневными комментариями.

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