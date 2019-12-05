Труба в своем увольнении винит Порошенко

"То, что происходило в течение последних двух недель, в этом заинтересован один конкретный человек

Труба в своем увольнении винит Порошенко
Фото: Виктория Матола

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем увольнении винит бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал в четверг на встрече с журналистами.

"То, что происходило в течение последних двух недель, в этом заинтересован один конкретный человек, в противостоянии с которым мы находимся еще с того времени, когда он еще был президентом", - заявил Труба.

Директор ГБР утверждает, что его отношения с Петром Порошенко испортились летом 2018 года, когда он попытался отказать в назначении 27 кандидатов на руководящие должности в бюро. Тогда Труба говорил, что некоторые кандидаты являются фигурантами уголовных расследований и по ним отсутствуют результаты полиграфа. Через несколько месяцев 23 из 27 человек были им все равно назначены.

"Завершилось это противостояние голосованием в Верховной Раде за снятие руководства", - заявил Труба.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада проголосовала за закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Им предусматривается увольнение действующего председателя ГБР Романа Трубы. Новый глава органа получит больше полномочий.

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