Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта

В команду пришли писательница Светлана Алексиевич, руководитель UNIT.City Макс Яковер и режиссер Илья Хржановский.

Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
Фото: Babyn Yar Holocaust Memorial Center

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" изменил Наблюдательный совет и управленческую команду. Об этом сообщает пресс-центр проекта.

К наблюдательному совету присоединилась нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич. Исполнительную команду возглавит руководитель инновационного парка UNIT.City Макс Яковер, а художественным руководителем проекта станет режиссер Илья Хржановский – режиссер фильма "4" и мультимедийного проекта "Дау".

Кроме того, к команде присоединится еще ряд специалистов из Украины и международного сообщества, однако их имена пока не разглашаются.

В состав Наблюдательного совета Центра также входят: глава Натан Щаранский, его заместитель Герман Хан, Ирина Бокова, Святослав Вакарчук, Раввин Яков Дов Блайх, Александр Квасьневский, Рональд Лаудер, Владимир Кличко, Джо Либерман, Виктор Пинчук, Йошка Фишер и Михаил Фридман.

Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»

Новоизбранный художественный руководитель Хржановский отметил, что много лет занимается коллективной и индивидуальной травмой человека внутри тоталитарного режима. В проекте "Дау" - это была травма тоталитарного советского режима, в проекте "Бабий Яр" - травма нацизма.

Напомним, в сентябре этого года комиссия определила победителя архитектурного конкурса на проект Мемориального центра Холокоста в Киеве. Проектом займется австрийское архитектурное бюро Querkraft Architekten.

Согласно проекту, мемориальный центр построят именно в том месте, где произошли трагические события в 1941-1943 годах.

Коды для вставки в блог\форум




Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Нидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче ЦемахаНидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче Цемаха
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко написал письмо президенту Европейского СоветаПорошенко написал письмо президенту Европейского Совета
Пристайко раскрыл содержание проекта решения "нормандского саммита"Пристайко раскрыл содержание проекта решения "нормандского саммита"
Командующий ВМС Украины Воронченко получил французский орден "За заслуги"Командующий ВМС Украины Воронченко получил французский орден "За заслуги"
Командующий пограничными войсками Афганистана погиб при взрыве бомбыКомандующий пограничными войсками Афганистана погиб при взрыве бомбы
Секретаря горсовета Борисполя, которого Зеленский назвал "разбойником", будут судить за хулиганствоСекретаря горсовета Борисполя, которого Зеленский назвал "разбойником", будут судить за хулиганство
Члена общественного совета при КГГА поймали на взяткеЧлена общественного совета при КГГА поймали на взятке
Умер советский диссидент Михаил ХейфецУмер советский диссидент Михаил Хейфец
Подозреваемому по делу Гандзюк главе Херсонского облсовета Мангеру в два раза уменьшили залогПодозреваемому по делу Гандзюк главе Херсонского облсовета Мангеру в два раза уменьшили залог
Возле дома главы харьковского облсовета взорвали автомобильВозле дома главы харьковского облсовета взорвали автомобиль
Высший совет правосудия обвинил Рябошапку в дискредитации судебной властиВысший совет правосудия обвинил Рябошапку в дискредитации судебной власти
Последние новости
Подгружаем последние новости