В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"

"Вина РФ в том, что ее действия привели к началу войны".

США пообещали Украине мощную поддержку во время встречи лидеров "нормандского формата" в Париже 9декабря. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в комментарии журналистам, передает "Укринформ".

" США поддерживают позицию Украины на переговорах в нормандском формате, которые должны начаться в понедельник. Вина РоSSийской Федерации в том, что ее действия привели к началу войны, которая длится уже пятый год, очевидна. То есть РоSSия должна предпринять шаги к тому, чтобы разрешить эту ситуацию”, - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что встреча "нормандской четверки" является возможностью для РФ согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса под контроль Украины.

"На переговорах в понедельник президент Зеленский будет иметь нашу мощную поддержку”, - пообещал Тейлор.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью Time говорил, что очень надеется на поддержку и понимание со стороны США .

Он считает, что благодаря умению прямо говорить, президент Дональд Трамп в состоянии повлиять на РоSSию, чтобы все поняли, что война на Донбассе – большая трагедия и она должна закончится.