Лукашенко: Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской РоSSии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать независимость и суверенитет страны, "даже - братской РоSSии".

Об этом он сказал в своем обращении к депутатам.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской РоSSии", - сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что никто никогда не подпишет документы, которые "принесут вред" Беларуси. При этом он отметил, что стороны не ведут диалог по политическим вопросам, например - о создании единого парламента.

Лукашенко сообщил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт", а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии. При этом он указал, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

"Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", - сказал Лукашенко.

Ранее президент Беларусиговорил, что РФ каждый год ставит республике новые условия. "Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем... Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - сказал президент Беларуси.

Напомним, в конце ноября президент РФ Владимир Путин и Лукашенко договорились создать единые парламент и правительство. Сообщалось, что планируемое Союзное государство - это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Путин ищет пути для обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с Беларусью. Подробнее читайте в материале LB.ua "Поворота на Запад не будет. Лукашенко остается один на один с Путиным".