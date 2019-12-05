Суд отменил залог Садовому

Мэру Львова установили меру пресечения в виде личного обязательства.

Суд отменил залог Садовому
Фото: Макс Требухов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 27 ноября 2019 об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому.

Об этом информирует пресс-центр судебной власти Украины.

По результатам судебного разбирательства суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты и постановил новое решение, которым избрал к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 21 ноября Садовому вручили подозрение. Ему вменяют ч. 2 ст.28 и ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением при продаже 23,49 га под индустриальный парк. Следователи считают, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически находится в собственности Рясно-Русского сельсовета как земля сельскохозяйственного назначения. Речь идет о старом деле, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Андрея Садового в июле 2017 года вызывали на допрос в Генпрокуратуру.

26 ноября Садовый заявил, что Генпрокуратура завела на него новое дело из-за предложения обменять лидера пророSSийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военнопленных в РФ.

27 ноября в ВАКС прошло заседание по избрании меры пресечения Садовому. Его были готовы взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко и ряд бывших и нынешних нардепов. Суд назначил ему залог в размере 550 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - 1 млн 56 тыс 550 грн. САП настаивала на залоге в размере 50 млн гривен.

Ранее Садовый заявлял, что у его семьи нет денег для оплаты залога, поэтому он намерен "обращаться к людям" или "что-то продавать".

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