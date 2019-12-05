СБУ заблокировала "ботоферму", которая рассылала сообщения о "минировании"

Подозреваемые активно предоставляли услуги роSSийской стороне.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали группы людей, которые организовывали работу "ботофермы" и использовали ее для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о "минировании".

Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

Согласно сообщению, подозреваемые активно предоставляли услуги роSSийской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".

"Аккаунты затем использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылки через операторов почтовой связи товаров, изъятых из законного оборота", - говорится в сообщении.

В Киеве правоохранители изъяли специальное техническое оборудование, которое управляло массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений и тому подобное.

"В работе комплекса использовались также SIM-карты иностранных мобильных операторов связи, в большинстве стран можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ. В рамках уголовного производства проведены обыски местоположения специального технического оборудования, во время которых получены бесспорные улики причастности конкретных лиц к противоправной деятельности", - отметили в СБУ.

Продолжается следствие.

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